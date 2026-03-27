Тренер украинской сборной рассказал о своем будущем в команде после провала на ЧМ-2026

Дата публикации: 27-03-2026 12:01

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своими мыслями о дальнейшем развитии своей карьеры в национальной команде после поражения в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2026 против сборной Швеции со счётом 1:3.

«Что касается моего будущего, у меня скоро заканчивается контракт. Пока что предложений от Украинской ассоциации футбола не поступало. Если они появятся, я обязательно рассмотрю их. Через два месяца срок моего контракта истекает — тогда станет всё понятно. Сейчас у меня осталась ещё одна игра», — заявил Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Швеции вышла в финальный этап плей-офф, где встретится с командой Польши, а Украина завершила своё выступление на этом турнире.

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных, которые проведут матчи на трёх территориях — в США, Канаде и Мексике. Это станет крупнейшим по масштабу мировым первенством.

