Анчелотти высказался о поражении сборной Бразилии в поединке с Францией

Дата публикации: 27-03-2026 12:01

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал недавнее поражение своей команды в товарищеском матче против сборной Франции со счётом 1:2.

«В целом я доволен тем, как мы сыграли. Мы показали настоящую борьбу и самоотдачу, особенно хороши были в стандартных положениях, что является важным компонентом игры. Хотя результат — не самое главное, он всё же отражает наши успехи и ошибки», — приводит слова Анчелотти CNN Brasil.

Стоит отметить, что обе команды уже закрепили за собой участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт следующим летом в трёх странах – США, Канаде и Мексике. По итогам отборочного европейского турнира Франция заняла первое место в группе D, набрав 16 очков. Напротив, сборная Бразилии заняла пятое место в группе южноамериканской квалификации с 28 очками на счету.

Анчелотти подчеркнул, что данный матч стал полезной проверкой перед глобальным турниром, позволяя выявить сильные стороны и те моменты, над которыми предстоит работать. Тренер уверен, что несмотря на поражение, команда демонстрирует стабильный прогресс и готовится к предстоящим сложным вызовам, которые ждут всех участников чемпионата мира.