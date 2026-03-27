Сергей Ребров прокомментировал поражение от Швеции в стыковых матчах ЧМ-2026

Дата публикации: 27-03-2026 12:03

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал поражение от Швеции со счётом 1:3 в полуфинале стыковых матчей квалификации ЧМ-2026.

– Я всегда верил и продолжаю верить, что исход встречи можно было изменить. Во время матча я давал игрокам указания, проводил замены. Думаю, что футболисты реагировали на это — во втором тайме они старались создавать больше опасных моментов и активнее атаковать штрафную площадь соперника. Однако сборная Швеции выступала с тремя центральными защитниками, и эту плотную оборону очень сложно было пробить. Нашим игрокам было нелегко найти пути для атак.

Дьёкереш показал, почему он выступает за «Арсенал» и почему считается одним из лучших нападающих. Чтобы побеждать в таких матчах плей-офф, нужно демонстрировать максимальный уровень игры. Я не хочу выделять кого-то отдельно, но команда в целом не показала своего лучшего варианта, именно поэтому мы и проиграли. Что касается начала игры, там были досадные ошибки, которые стоили нам первых мячей. Первый гол возник из-за тактической ошибки — мы не отреагировали на открывание соперника за спиной в нашей штрафной. Со вторым голом ситуация была аналогичной. К сожалению, на таком уровне конкурировать с командами, в составе которых есть футболисты топ-лиг, очень сложно, – приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Сборная Швеции вышла в финальный раунд плей-офф, где встретится с национальной командой Польши. Украина завершила своё участие в отборе на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. В этом турнире впервые примут участие 48 сборных, а матчи пройдут сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике.