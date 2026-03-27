Павлович определился с выбором между «Баварией» и «Манчестер Сити»

Дата публикации: 27-03-2026 12:05

21-летний полузащитник Александр Павлович, в данный момент выступающий за мюнхенскую команду «Бавария», привлек внимание английского клуба «Манчестер Сити». Согласно информации из источника Bayern Spance, руководители английского топ-клуба были готовы заплатить за игрока около 110 миллионов евро.

Однако Павлович отказался вступать в переговоры о возможном переходе в «Манчестер Сити». Молодой футболист предпочел продолжить развитие своей карьеры именно в Мюнхене, отклонив предложение англичан.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 75 миллионов евро. Контракт Александра с «Баварией» действует до конца июня 2029 года, что обеспечивает клубу уверенность в его будущем.

В текущем сезоне Бундеслиги Павлович принял участие в 21 матче, отметившись тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Его стабильная игра на поле подтверждает статус одного из ключевых игроков команды.

Такое решение юного хавбека может повлиять на трансферную стратегию «Манчестер Сити», которые были готовы существенно вложиться в его приобретение. Павлович же сделал выбор в пользу стабильности и перспектив, оставаясь в сильнейшем немецком клубе.