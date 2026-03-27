Власти Ирана арестовывают собственность Сердара Азмуна

Дата публикации: 27-03-2026 12:06

Прокуратура провинции Голестан в Иране начала процесс поиска и ареста имущества группы лиц, которые обвиняются в поддержке организаций и государств, считающихся Тегераном "враждебными". В данный список из 16 человек попал и известный футболист Сердар Азмун.

Согласно информации агентства Fars, действия правоохранительных органов связаны с политической позицией спортсмена. Ранее Азмун уже подвергался санкциям со стороны спортивных властей страны — его временно исключили из состава сборной Ирана на два товарищеских матча.

Причиной обвинений в "нелояльности" стала публикация Азмуном фотографии с эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. В Иране этот поступок расценили как явное выражение поддержки Объединённых Арабских Эмиратов. Следует отметить, что Сердар Азмун приобрёл широкую известность благодаря своим выступлениям за клубы "Байер" и "Рома".

В данный момент ситуация остаётся напряжённой, и возможные последствия для футболиста и прочих обвиняемых могут быть серьёзными. Власти Ирана укрепляют контроль в отношении тех, кто, по их мнению, выражает симпатии к государствам, находящимся в политической оппозиции. Данный кейс подчёркивает сложность взаимоотношений между спортом и политикой в регионе, где публичные действия известных личностей внимательно изучаются и могут повлечь за собой значимые санкции.