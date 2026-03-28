Хвича Кварацхелия отказался переходить из «ПСЖ» в «Арсенал»

Дата публикации: 28-03-2026 00:21

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия не намерен переходить в лондонский «Арсенал» в предстоящее летнее трансферное окно. Данная информация была опубликована изданием Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб проявляет большой интерес к игроку сборной Грузии, планируя усилить атакующую линию команды. Однако ни руководство «ПСЖ», ни сам Кварацхелия не рассматривают возможность принятия предложений «пушкарей». Таким образом, переход футболиста в стан лондонцев в ближайшее время маловероятен.

Кварацхелия присоединился к парижской команде в январе 2025 года и сразу же стал важной фигурой в составе. За текущий сезон 25-летний футболист провёл 37 матчей во всех соревнованиях, сумев забить 12 голов и отдать 7 результативных передач. Его рыночная стоимость по версии Transfermarkt оценивается приблизительно в €90 миллионов, что отражает высокий уровень мастерства и востребованности игрока на трансферном рынке.