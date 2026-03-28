Забарный и Шевалье оказались среди трёх игроков Лиги 1 с наибольшим падением стоимости

Дата публикации: 28-03-2026 00:22

Статистический портал Transfermarkt провёл очередное обновление рыночных стоимостей футболистов французской Лиги 1. Вратарь и защитник «ПСЖ» Люка Шевалье и Илья Забарный попали в тройку игроков, которые больше всего потеряли в стоимости. Оба футболиста потеряли по € 5 млн в цене, что значительно повлияло на их текущую оценку на рынке.

Ниже представлен полный список самых подешевевших игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt:

Артур Вермерен («Марсель») – € 22 млн (- € 6 млн). Илья Забарный («ПСЖ») – € 45 млн (- € 5 млн). Люка Шевалье («ПСЖ») – € 30 млн (- € 5 млн). Бенжамен Павар («Марсель») – € 15 млн (- € 5 млн). Людовик Блас («Ренн») – € 10 млн (- € 5 млн). Мика Биерет («Монако») – € 18 млн (- € 4 млн). Тило Керер («Монако») – € 15 млн (- € 3 млн). Себастьян Нанаси («Страсбург») – € 12 млн (- € 3 млн). Найеф Агер («Марсель») – € 20 млн (- € 2 млн). Факундо Медина («Марсель») – € 18 млн (- € 2 млн).

Стоит отметить, что снижение стоимости связано с текущей формой игроков, а также с изменениями на трансферном рынке и общей динамикой команды. Например, Артур Вермерен из «Марселя» потерял € 6 млн, что делает его самым подешевевшим футболистом Лиги 1 на данный момент. Игроки из «ПСЖ» – Илья Забарный и Люка Шевалье – также существенно снизились в цене, что указывает на возможные трудности команды в текущем сезоне.

Несмотря на это, оба футболиста продолжают оставаться ценными активами своих клубов и имеют потенциал для восстановления и повышения стоимости в будущем. Аналитики и фанаты с интересом наблюдают за развитием ситуации в Лиге 1, поскольку изменения в рыночных ценах отражают не только индивидуальные результаты игроков, но и состояние всего чемпионата во Франции.