«Бавария» поздравляет Мануэля Нойера с достижением 40-летия

Дата публикации: 28-03-2026 00:23

Мюнхенская команда «Бавария» поздравила своего вратаря Мануэля Нойера с юбилеем — голкиперу исполнилось 40 лет.

«Величайшему из всех времён сегодня 40 лет. Поздравляем, Ману!» — говорится в сообщении официального аккаунта «Баварии» в социальной сети X.

Мануэль Нойер играет за мюнхенский клуб с 2011 года и за этот период провёл 590 матчей во всех соревнованиях. За это время он пропустил 486 голов, при этом сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности 275 раз. За годы выступлений за клуб голкипер завоевал 31 значимый трофей, среди которых 12 титулов чемпиона Германии и 2 победы в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии Нойер также добился значительных успехов — он стал чемпионом мира в 2014 году, став ключевым игроком команды на этом турнире.

За свою карьеру Мануэль Нойер заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в истории футбола благодаря высочайшему уровню мастерства, надежности и лидерским качествам на поле.