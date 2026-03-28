Украинский футболист Миколенко охарактеризовал игру сборной в матче против Швеции как «позорище»

Дата публикации: 28-03-2026 00:24

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко выразил жёсткую критику после поражения от национальной команды Швеции со счётом 1:3 в плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года.

«Эмоции, конечно, такие же, как у всей Украины, кто смотрел эту игру. Хочу выразить благодарность тем людям, которые смогли досмотреть этот матч до конца. Извиняться вроде бы не за что после боя, но всё же хотелось поблагодарить болельщиков за поддержку и терпение.

Если вспомнить встречу с Исландией, насколько мы боролись за проход в плей-офф, как вся страна нас поддерживала, и как на поле была цельная и собранная команда – сегодня этого абсолютно не было. Не могу понять, почему так получилось. Возможно, просто не наш день, но факт остаётся фактом. Жалко и стыдно за то, что вышли на поле без энергии и сыграли без характера», – приводит слова Миколенко издание «Обозреватель» с ссылкой на Megogo.