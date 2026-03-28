02:01 ()
Свернуть список

Украинский футболист Миколенко охарактеризовал игру сборной в матче против Швеции как «позорище»

Дата публикации: 28-03-2026 00:24

 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко выразил жёсткую критику после поражения от национальной команды Швеции со счётом 1:3 в плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года.

«Эмоции, конечно, такие же, как у всей Украины, кто смотрел эту игру. Хочу выразить благодарность тем людям, которые смогли досмотреть этот матч до конца. Извиняться вроде бы не за что после боя, но всё же хотелось поблагодарить болельщиков за поддержку и терпение.

Если вспомнить встречу с Исландией, насколько мы боролись за проход в плей-офф, как вся страна нас поддерживала, и как на поле была цельная и собранная команда – сегодня этого абсолютно не было. Не могу понять, почему так получилось. Возможно, просто не наш день, но факт остаётся фактом. Жалко и стыдно за то, что вышли на поле без энергии и сыграли без характера», – приводит слова Миколенко издание «Обозреватель» с ссылкой на Megogo.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close