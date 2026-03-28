Андрей Шевченко высказался по поводу неудачи Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Дата публикации: 28-03-2026 00:26

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал результат матча полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года, в котором сборная Украины уступила Швеции.

«Хочу выразить благодарность всем болельщикам за поддержку нашей сборной. Нам, конечно, неприятен итог встречи, так как мы ставили перед собой более высокие цели на этот цикл. Сейчас нашей команде необходимо показать достойную игру во втором матче, продемонстрировать характер и силу духа. После игры с Албанией мы проведём детальный разбор всего отборочного цикла, обсудим ситуацию с главным тренером и примем решения, которые будут направлены на улучшение будущего национальной команды», — сообщила пресс-служба УАФ со ссылкой на слова Шевченко.

Победитель пары Украина – Швеция вышел в финальный раунд плей-офф, где встретится с командой Польши.

Чемпионат мира 2026 года пройдет следующим летом на территориях трёх стран – США, Канады и Мексики. Текущим обладателем титула чемпионов мира является сборная Аргентины. Напомним, в финальной игре мирового первенства 2022 года аргентинцы встречались с Францией. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Аргентины со счётом 4:2.