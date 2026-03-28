Фоден может уйти из «Ман Сити» в ближайшее время

Дата публикации: 28-03-2026 00:26

Атакующий полузащитник Филип Фоден готов покинуть «Манчестер Сити» в ближайшие месяцы, если ситуация с его контрактом, который действует до лета 2027 года, не будет урегулирована. Такую информацию предоставляет источник Football Insider.

Согласно данным, 25-летний игрок недоволен своим игровым временем в составе «горожан». Фоден рассматривает возможность смены клуба и готов уехать из Англии, если в ближайшем будущем не удастся достичь соглашения с нынешним клубом по условиям контракта. В то же время отмечается, что руководство «Манчестер Сити» не планирует расставаться с талантливым футболистом и делает всё возможное для его удержания.

В текущем сезоне Фоден сыграл в 41 матче во всех турнирах, забив 10 голов и сделав пять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро. Его яркая игра и значительный вклад в успехи команды привлекают внимание многих клубов, что делает возможным перспективный трансфер в случае его ухода.

Если переговоры по продлению контракта не увенчаются успехом, вероятно, полузащитник может рассмотреть предложение из других сильных чемпионатов Европы. Его желание получать больше игрового времени и развиваться как футболист является главной причиной возможного ухода из «Манчестер Сити». При этом клуб продолжает рассчитывать на Фодена в сезонных планах и надеется сохранить ключевого игрока в своём составе.