«Атлетико» обсудил с Диего Симеоне возможность продления контракта

Дата публикации: 28-03-2026 00:27

Мадридский клуб «Атлетико» провёл переговоры с главным тренером команды Диего Симеоне о продлении действующего контракта, сообщает издание AS.

Стороны подтвердили готовность заключить новое соглашение сроком на один год после завершения текущего сезона. Это позволит сохранить преемственность в работе и укрепить стабильность в клубе.

Ранее поступали сообщения о заинтересованности в Симеоне со стороны миланского «Интера», что связано с ухудшением отношений между тренером и спортивным директором «Атлетико» Матеу Алемани, особенно после зимнего трансферного окна, что вызывало некоторое напряжение внутри команды.

Диего Симеоне стоит во главе мадридского клуба с декабря 2011 года. За этот период под его руководством «матрасники» добились значительных успехов — дважды становились чемпионами Испании и одерживали победу в Лиге Европы, что закрепило его статус одного из успешнейших тренеров в истории «Атлетико».

Продление контракта с Симеоне является важным шагом для клуба, который стремится сохранить достигнутые спортивные результаты и продолжить борьбу на высоком уровне в национальных и европейских соревнованиях. Такой ход также демонстрирует доверие руководства к тренеру и поддерживает командный дух среди игроков и болельщиков.