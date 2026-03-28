Тони Кроос выделил главного игрока мадридского «Реала» в текущем сезоне

Дата публикации: 28-03-2026 00:28

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился своим мнением о лидере команды в текущем сезоне.

«Федерико Вальверде взял на себя ответственность за игру всей команды. Надеюсь, его высокая форма сохранится надолго, ведь у нас с ним отличные отношения — он мой друг», — отметил Кроос в интервью изданию Marca.

В этом сезоне Вальверде провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забив восемь голов и сделав 12 голевых передач. Его вклад в игру команды трудно переоценить: молодой полузащитник стал настоящим мотором «сливочных» и важной фигурой в центре поля.

Однако в недавнем матче чемпионата Испании Вальверде получил красную карточку на 77-й минуте за то, что наступил на ногу сопернику — футболисту мадридского «Атлетико» Алексу Баэне. Это событие осложнило ситуацию для «Реала», несмотря на высокие индивидуальные показатели игрока.

После 29 сыгранных встреч в Ла Лиге «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Барселоне» всего четыре очка. Борьба за чемпионство обещает быть напряжённой, а команда продолжает рассчитывать на Вальверде как одного из ключевых игроков в оставшихся матчах.