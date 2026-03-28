«Интер Майами» увековечил имя Месси, назвав в его честь трибуну на новом стадионе

Дата публикации: 28-03-2026 00:30

Американский клуб МЛС "Интер Майами" официально объявил, что восточную трибуну нового стадиона команды назовут в честь нападающего Лионеля Месси.

Это уникальное событие в мировом футболе — впервые в истории один из действующих игроков получает такую честь, и его имя навечно будет связано с частью арены. Официальное открытие нового стадиона "Интер Майами" запланировано на 4 апреля текущего года.

Лионель Месси играет за "Интер Майами" с 2023 года, и его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. За это время клуб выиграл сразу четыре крупных трофея: Кубок МЛС в минувшем сезоне, регулярный чемпионат сезона 2024 года, Восточную конференцию МЛС в 2025 году, а также Кубок лиг в 2023-м.

В текущем сезоне Месси уже принял участие в шести матчах во всех турнирах и забил пять голов, демонстрируя высокую результативность и важность для команды.

Таким образом, "Интер Майами" подчёркивает значимость Месси для клуба, увековечив его имя на новой арене — этот жест символизирует признание его выдающихся заслуг и вкладов в успех команды, а также вдохновляет игроков и болельщиков.