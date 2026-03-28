Сборную Украины обокрали в Испании перед игрой со Швецией

Дата публикации: 28-03-2026 00:31

Сборную Украины ограбили в Испании незадолго до матчa со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира - 2026 (1:3), сообщает The Sun.

Преступники проникли в гостиницу, где располагалась команда в городе Бенидорм во время подготовки к стыковому поединку. Игроки были шокированы, обнаружив пропажу ценных часов, других предметов роскоши на сумму в несколько тысяч евро, а также наличных денег.

Сборная Украины лишилась значительных личных вещей, что стало неприятным инцидентом прямо перед важным матчем.

В ответ на это событие организованы меры для усиления охраны команды и расследования случившегося. Несмотря на ограбление, футболисты настроены сосредоточенно и готовы показать максимальную отдачу в игре.

Тем временем сборная Швеции смогла выйти в финальный раунд плей-офф, где их соперником станет команда Польши.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт летом на трёх площадках в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион мира – сборная Аргентины. В финальном матче турнира 2022 года аргентинцы столкнулись с французами. Основное время завершилось с ничейным счётом 3:3, но в серии пенальти победу одержала Аргентина со счётом 4:2.