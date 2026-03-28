Шон Дайч готов стать новым главным тренером «Тоттенхэма» вместо Игора Тудора уже сейчас

Дата публикации: 28-03-2026 00:32

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» рассматривает возможность назначения Шона Дайча в качестве преемника Игора Тудора на посту главного тренера команды. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Согласно информации источника, руководство «Тоттенхэма» ищет специалиста с проверенным опытом работы именно в Английской Премьер-лиге, включая умение вести борьбу за сохранение места в высшем дивизионе. Отмечается, что 54-летний тренер готов возглавить команду уже сейчас, что делает его одним из главных кандидатов на замену Тудору.

Ранее TEAMtalk также сообщал, что руководство «Тоттенхэма» планирует уволить Игора Тудора в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов, которые достигает команда под его руководством.

Последним клубом в карьере Дайча стал «Ноттингем Форест», который он тренировал с октября 2025 года по февраль 2026 года. За это время он продемонстрировал способность стабилизировать команду и вести её к улучшению результатов.

На данный момент, после 31 тура в английской Премьер-лиге, «шпоры» набрали 30 очков и располагаются на 17-м месте в турнирной таблице, что ставит их в зону непосредственной борьбы за выживание, и подчеркивает необходимость принятия срочных кадровых решений в тренерском штабе.