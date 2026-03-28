«Атлетико» выбрал трёх претендентов на замену Гризманна

Дата публикации: 28-03-2026 00:33

В мадридском «Атлетико» определили трёх основных претендентов на замену нападающему Антуану Гризманну, который недавно подписал контракт с клубом MLS «Орландо Сити», сообщает Sport.es.

Испанский клуб рассматривает несколько вариантов усиления атаки. В числе потенциальных подписаний – корейский футболист Ли Кан Ин, выступающий за парижский «ПСЖ». Кроме того, «Атлетико» проявляет заинтересованность в Мэйсоне Гринвуде из французского «Марселя» и Ферране Торресе, который сейчас играет в «Барселоне».

Руководство «Атлетико» высоко оценивает Ли Кан Ина за его способность дестабилизировать защиту соперников в плотной борьбе и эффективно взаимодействовать с другими форвардами. Мэйсон Гринвуд привлекает внимание благодаря своему умению завершать атаки, высокой скорости и опыту игры в Ла Лиге. Ферран Торрес считается универсальным игроком, который может эффективно закрывать несколько позиций на поле, что является важным преимуществом для команды.

«Орландо Сити» официально объявил о трансфере Антуана Гризманна 24 марта. Новый контракт футболиста вступит в силу с июля 2026 года. Соглашение рассчитано на срок до окончания сезона 2027/2028 с возможностью продления ещё на один год, что даёт клубу гибкость в планировании состава на ближайшее будущее.

Таким образом, «Атлетико» активно работает над подбором сильной замены для Гризманна, чтобы сохранить конкуренцию в атакующей линии и без потерь продолжить борьбу на внутренней и международной аренах.