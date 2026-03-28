Российская сборная выиграла товарищеский матч против Никарагуа

Дата публикации: 28-03-2026 00:35

Завершился товарищеский матч между сборными России и Никарагуа, который прошёл на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главным судьёй встречи выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

Уже на 3-й минуте нападающий российской команды Лечи Садулаев открыл счёт, сделав мощный и точный удар. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо сумел сравнять счёт, воспользовавшись ошибкой в обороне соперников. Во время дополнительного времени первого тайма Константин Тюкавин реализовал пенальти, выведя россиян вперёд. В начале второго тайма гости остались вдесятером после того, как защитник Кристиан Рейес получил прямую красную карточку за грубую игру. До конца матча хозяева поля смогли закрепить своё преимущество: на 83-й минуте центральный полузащитник Александр Головин забил третий гол, обеспечив уверенную победу.

Следующий матч сборной России запланирован на 31 марта, когда команда встретится с национальной сборной Мали. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 по московскому времени.

В международном рейтинге ФИФА российская сборная занимает 36-е место, тогда как команда Никарагуа располагается на 130-й позиции, что подчёркивает разницу в уровне команд.