Усик прокомментировал вылет Украины из плей-офф отбора на ЧМ-2026: впереди нас ждут новые победы

Дата публикации: 28-03-2026 00:36

Не знающий поражений 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик, посетил полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира - 2026 в европейской зоне, где встретились сборные Украины и Швеции. Игра, прошедшая в Валенсии, завершилась поражением украинской команды со счётом 1:3.

«Горжусь тем, что вчера смог побывать на важном футбольном матче между Украиной и Швецией! Это был стыковой поединок отборочного этапа команд к чемпионату мира - 2026 года. Итог не оказался в нашу пользу, но это лишь подтверждает, что впереди ждут новые возможности и великие победы», - отметил Усик в своём аккаунте в социальных сетях.

Несмотря на неудачу в этом матче, Александр Усик выразил уверенность в грядущих успехах украинской сборной, подчеркнув, что команда обязательно сумеет оправиться и достигнуть высоких результатов в дальнейшем отборочном цикле.