Рафинья исключён из состава сборной Бразилии из-за мышечной травмы

Дата публикации: 28-03-2026 00:37

Бразильская конфедерация футбола (CBF) официально объявила на своем сайте об исключении из национальной команды футболистов — нападающего «Барселоны» Рафиньи и крайнего защитника «Ромы» Уэсли, которые не смогут продолжить выступления из-за полученных мышечных травм.

«В пятницу 27 марта главный тренер сборной Карло Анчелотти принял решение вывести из состава Рафинью и Уэсли.

Во время товарищеского матча с Францией оба игрока ощутили сильную боль в задней части правого бедра. После проведения медицинского обследования в пятницу было подтверждено наличие мышечных повреждений. Игроки остаются на лечении и восстановлении, однако на данный момент для их замены в национальную команду новых футболистов не вызывают», — говорится в официальном заявлении CBF.

Стоит отметить, что Рафинья был заменён уже в перерыве контрольного матча против Франции, который завершился со счётом 1:2.

Таким образом, бразильская сборная временно теряет двух ключевых игроков, и предстоит внимательно следить за их восстановлением, чтобы определить сроки возвращения на поле. Тренерский штаб продолжит работу с имеющимся составом без проведения дополнительных вызовов до полного выздоровления Рафиньи и Уэсли.