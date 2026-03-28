Дата публикации: 28-03-2026 12:42

Главный тренер национальной сборной Венгрии Марко Росси перед предстоящим товарищеским матчем против сборной Словении высказал своё мнение по поводу предложений Арне Слота ограничить игровое время футболиста Доменика Собослаи в национальной команде своей страны.

«Я не собираюсь слушать тренера, который тратит 450 миллионов фунтов, но при этом ухудшает уровень своей команды, и при этом ставит своего лучшего игрока на позицию правого защитника», — заявил Росси на предматчевой пресс-конференции, отметив, что такие решения неприемлемы.

Матч между сборными Венгрии и Словении состоится 28 марта на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Эта встреча является важным этапом в подготовке обеих команд к будущим соревнованиям и позволит проверить уровень игроков и тактические схемы.

Венгерский наставник подчеркнул значимость Собослаи для национальной команды и выразил уверенность, что игрок заслуживает большего игрового времени, учитывая его вклад и потенциал. В защиту Доменика Росси выступил с уверенностью, что ограничение его времени на поле со стороны тренера соперников — неотъемлемое препятствие, с которым необходимо бороться.

Таким образом, предстоящий матч обещает быть очень интересным не только с точки зрения спортивного противостояния, но и станет своего рода демонстрацией отношения к ключевым игрокам и их роли в национальных командах.