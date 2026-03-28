Тренер сборной Венгрии резко отреагировал на предложение Слота сократить игровое время Собослаи
Главный тренер национальной сборной Венгрии Марко Росси перед предстоящим товарищеским матчем против сборной Словении высказал своё мнение по поводу предложений Арне Слота ограничить игровое время футболиста Доменика Собослаи в национальной команде своей страны.
«Я не собираюсь слушать тренера, который тратит 450 миллионов фунтов, но при этом ухудшает уровень своей команды, и при этом ставит своего лучшего игрока на позицию правого защитника», — заявил Росси на предматчевой пресс-конференции, отметив, что такие решения неприемлемы.
Матч между сборными Венгрии и Словении состоится 28 марта на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Эта встреча является важным этапом в подготовке обеих команд к будущим соревнованиям и позволит проверить уровень игроков и тактические схемы.
Венгерский наставник подчеркнул значимость Собослаи для национальной команды и выразил уверенность, что игрок заслуживает большего игрового времени, учитывая его вклад и потенциал. В защиту Доменика Росси выступил с уверенностью, что ограничение его времени на поле со стороны тренера соперников — неотъемлемое препятствие, с которым необходимо бороться.
Таким образом, предстоящий матч обещает быть очень интересным не только с точки зрения спортивного противостояния, но и станет своего рода демонстрацией отношения к ключевым игрокам и их роли в национальных командах.