Мирча Луческу побил исторический рекорд среди футбольных тренеров

Дата публикации: 28-03-2026 19:43

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу достиг нового рубежа в своей карьере.

По информации Transfermarkt, он стал самым возрастным наставником национальной команды в истории футбола. В стыковом матче отбора на Чемпионат мира 2026 против сборной Турции (0:1) Луческу руководил командой в возрасте 80 лет и 7 месяцев.

Таким образом, он превзошёл рекорд предыдущего рекордсмена, бывшего тренера сборной островов Кука Алана Тейлора, который возглавлял национальную команду в 80 лет и 6 месяцев.

Мирча Луческу начал свою тренерскую деятельность в 1979 году, когда впервые принял руководство футбольным клубом «Корвинул». За годы своей карьеры он работал с такими известными клубами, как «Шахтёр» и «Динамо» из Украины, российским «Зенитом» и другими командами.

Луческу отличается богатым опытом и уникальной способностью адаптироваться к различным футбольным культурам и вызовам современного спорта. Его тренерская деятельность насчитывает более 40 лет, что подтверждает его устойчивость и высокий профессионализм в футбольной сфере.