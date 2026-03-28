Георгий Судаков выразил сильное разочарование после поражения от Швеции: «Стыдно перед всей Украиной»

Дата публикации: 28-03-2026 12:45

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков выразил свои эмоции после разгромного поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года.

«Если быть откровенным, сложно подобрать слова. Могу лишь поддержать мнение Виталия Миколенко. Мы испытываем стыд за такую игру перед всей Украиной. В ходе матча допускались многочисленные индивидуальные, командные и тактические ошибки. Безусловно, тяжело, когда пропускаешь гол уже в начале встречи. При счёте 0:2 играть становилось невероятно сложно. У нас были несколько полумоментов, которые мы не сумели реализовать, тогда как футболисты класса Виктора Дьёкереша используют почти все предоставленные шансы. Не забиваешь ты - забивают тебе. В подобных матчах важно оставаться максимально сконцентрированными. Мы были мотивированы, однако именно мелкие детали решают итог таких поединков. Представлять национальную команду - большая честь и привилегия. В следующем матче мы постараемся реабилитироваться и сыграть ради своей страны», - поделился Судаков в послематчевом интервью.

Следующая игра для сборной Украины пройдет в формате товарищеского матча, соперником станет команда Албании.