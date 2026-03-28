The Athletic раскрыл имя главного тренера «Ливерпуля» на следующий сезон

Дата публикации: 28-03-2026 12:46

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот продолжит руководить командой в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

Клуб сохраняет полное доверие к специалисту и намерен уже летом сформировать состав, способный бороться за высокие достижения в чемпионате. Несмотря на не самые удачные результаты в текущем сезоне, смена тренера не рассматривается.

Руководство «Ливерпуля» строит долгосрочную стратегию совместно с Слотом, который будет активно участвовать как в формировании команды, так и в принятии ключевых трансферных решений.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году. В прошлом сезоне клуб завоевал титул английской Премьер-лиги впервые с кампании 2019/2020. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице после 31 тура.

Тренерский штаб видит потенциал для роста и уверен, что при поддержке руководства и усилении состава команда сможет вернуть себе позиции лидера английского футбола в ближайших сезонах. Особое внимание будет уделено развитию молодых игроков и интеграции новых футболистов, способных усилить игру на всех фронтах.

Под руководством Слота клуб стремится к системной стабильности и прогрессу, что станет залогом успешных выступлений в национальных и международных соревнованиях. Болельщики «Ливерпуля» могут рассчитывать на продолжение борьбы команды за престижные трофеи, поддерживаемое четко выстроенной стратегией клуба.