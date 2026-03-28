15:17 ()
Свернуть список

Sport.es: «Реал» не собирается подписывать Родри, главные цели - покупка Витиньи и Хакими

Дата публикации: 28-03-2026 12:47

 

Мадридский «Реал» не планирует приобретать полузащитника «Манчестер Сити» Родри, несмотря на то, что сам испанский футболист ранее не исключал возможность перейти в состав «сливочных». Клуб считает, что он не соответствует тому типу игроков, который сейчас требуется «Королевскому клубу». Родри в грядущем июле исполнится 30 лет, а «горожане» настроены продавать его не дешевле €60 млн, что для «Реала» является слишком высокой ценой. Об этом сообщает издание Sport.es.

Согласно источнику, руководство «Реала» отдаёт предпочтение полузащитнику «ПСЖ» Витинье. Тем не менее сам португалец не проявляет желания покидать парижский клуб. Помимо этого, французский клуб требует за его трансфер минимум €100 млн, что значительно превышает бюджет мадридцев.

Также «Реал» проявляет интерес к возвращению Ашрафа Хакими, который сейчас выступает за «ПСЖ» на позиции крайнего защитника. Однако парижский клуб также не спешит отпускать игрока и готов продолжить с ним сотрудничество. Таким образом, покупка Хакими пока маловероятна.

В целом, мадридский клуб сосредоточен на поиске игроков, которые смогут соответствовать долгосрочной стратегии команды и вписаться в сочетание молодости и опыта. Существующие финансовые условия и нежелание клубов отпускать ключевых футболистов заставляют «Реал» искать альтернативные варианты для усиления состава предстоящим летом.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close