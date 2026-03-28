В «Барселоне» встревожены травмой Рафиньи, Флик пребывает в гневе

Дата публикации: 28-03-2026 12:49

Руководство клуба «Барселона» выразило серьезное недовольство после того, как стало известно о травме крайнего нападающего Рафиньи, полученной во время выступлений за сборную Бразилии. Высокопоставленные лица сине-гранатовых считают необоснованным подвергать игроков риску, особенно за два месяца до завершения текущего сезона в клубе. Такие данные предоставило издание Sport.es.

Источники сообщают, что главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик был крайне раздражен известием о травме бразильского вингера. Тренерская команда считает это серьезной проблемой в преддверии важной части сезона.

В пятницу, 27 марта, официальные представители «Барселоны» подтвердили диагноз, указав, что у Рафиньи диагностировано повреждение подколенного сухожилия на правом бедре. В сообщении подчеркивается, что сроки восстановления 29-летнего футболиста составят примерно пять недель, что может поставить под вопрос его участие в ключевых матчах клуба.

Это обстоятельство вызывает тревогу среди руководства и тренеров, учитывая важность Рафиньи для атакующей линии команды. «Барселона» надеется, что восстановление пройдет успешно и футболист вернется в строй в оптимальной форме, чтобы помочь клубу в решающей части сезона. Тем не менее, для менеджмента ситуация стала напоминанием о высоких рисках, связанных с международными матчами и нагрузками на игроков в межсезонье.