«Манчестер Юнайтед» готов соперничать с «Ливерпулем» за защитника «Ромы» стоимостью €45 млн

Дата публикации: 28-03-2026 12:50

Клубы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» внимательно следят за центральным защитником «Ромы» Эваном Обите Н’Дика. Об этом сообщает издание Caught Offside.

По информации источника, итальянский клуб готов рассмотреть предложения о трансфере 26-летнего футболиста, если сумма превышает €40-45 миллионов. Помимо английских команд, интерес к Н’Дика проявляют также «Бавария» и «Барселона».

В текущем сезоне защитник сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забив при этом 5 голов, что говорит о его значительном вкладе в игру команды. Контракт Н’Дика с «Ромой» действует до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €35 миллионов.

Учитывая текущую форму и перспективы Обите Н’Дика, можно предположить, что борьба за его приобретение на трансферном рынке будет весьма острой. Клубы, заинтересованные в усилении оборонительных линий, готовы предложить серьезные суммы, чтобы заполучить этого надежного защитника. «Рома», в свою очередь, наверняка будет ждать выгодные предложения, чтобы продлить состав и обеспечить финансовую стабильность.