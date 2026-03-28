Ромелу Лукаку рискует быть исключённым из состава «Наполи»

Дата публикации: 28-03-2026 12:51

Нападающий клуба «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку может быть исключён из состава неаполитанской команды из-за последних решений, которые он принял в последние дни. Форвард покинул расположение национальной сборной и не станет принимать участие в товарищеских матчах против команд США и Мексики. Лукаку решил сосредоточиться на работе над своей физической формой, как сообщает Sky Sport Italia.

Футболист проходит тренировки в Бельгии под руководством личного тренера, однако такое решение не согласовано с клубом. По информации из источников, руководство «Наполи» считает, что игрок обязан вернуться в команду до 31 марта. Если этого не произойдет, Лукаку грозит исключение из состава. Также клуб планирует наложить штраф на игрока за несогласованные действия.

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл за «Наполи» всего семь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом. В значительной части сезона он отсутствовал из-за серьёзной травмы, полученной 14 августа в товарищеском матче с клубом «Олимпиакос» (2:1). В том поединке тяжа травма – разрыв прямой мышцы левого бедра – серьёзно ограничила его игровое время.

Сейчас ситуация вокруг Лукаку остаётся напряжённой — клуб требует возвращения спортсмена и дисциплинированного поведения по отношению к команде. В то же время сам футболист стремится работать над восстановлением и улучшением своей физической подготовки, что также является ключевым для его успешного выступления на поле в оставшейся части сезона. В ближайшие дни станет ясно, как решится эта ситуация и будет ли возобновлено сотрудничество между игроком и клубом на приемлемых условиях для обеих сторон.