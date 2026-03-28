Фабрицио Романо рассказал, кто вероятно станет первым новым игроком «Реала» в летнее трансферное окно

Дата публикации: 28-03-2026 12:52

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо озвучил имя первого кандидата на звание новичка мадридского "Реала" в предстоящем летнем трансферном периоде и раскрыл подробности будущей сделки. Согласно источникам журналиста, клуб планирует приобрести полузащитника "Комо" Нико Паса.

Романо сообщил, что клуб полностью контролирует ситуацию с будущим Нико Паса и рассматривает его как важную часть долгосрочной стратегии команды. Ожидается, что именно этот игрок станет первой покупкой "сливочных" этим летом, – отметил инсайдер в своем сообщении в соцсети X.

По имеющейся информации, у "Реала" предусмотрена опция обратного выкупа молодого футболиста, который переехал в Италию в 2024 году. Летом 2026 года сумма отступных составит €9 млн, а в следующем сезоне возрастет до €10 млн. Кроме того, в контракте есть пункт, который позволяет мадридскому клубу получить 50% от возможной последующей продажи Нико Паса другому клубу.

Таким образом, "Реал" проявляет серьезный интерес к развитию собственного воспитанника, сохраняя за собой возможность вернуть его в состав на выгодных условиях. Эта сделка подчеркивает стремление "сливочных" укреплять команду молодыми и перспективными игроками, способными стать ключевыми фигурами на долгие годы.