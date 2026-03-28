В «Баварии» подчеркнули, что не планируют продавать Олисе, даже если предложат 200 млн евро

Дата публикации: 28-03-2026 12:53

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес высказался по поводу возможной продажи вингера Майкла Олисе в предстоящее летнее трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности нескольких клубов английской Премьер-лиги в этом футболисте.

«Мы играем в эту игру ради наших болельщиков. У нас более 430 тысяч членов клуба и миллионы поклонников по всему миру. Им вряд ли будет польза от того, если на нашем счёте появятся дополнительные 200 миллионов евро, но при этом наша игра ухудшится и мы будем показывать результат хуже каждые выходные», — приводит слова Хёнеса издание Goal.com.

Согласно информации из различных источников, в летнее трансферное окно «Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к Майклу Олисе, который является игроком сборной Франции. Английский клуб рассматривает Олисе как потенциальную замену египетскому нападающему Мохамеду Салаху, который недавно огласил решение завершить карьеру в «Ливерпуле» по окончании текущего сезона.

Таким образом, руководство "Баварии" даёт понять, что клуб не намерен расставаться с ключевым игроком ради крупной суммы, поскольку ценит его вклад в команду и предпочитает стабильное выступление на поле, что важнее финансовой выгоды. В то же время, источник в "Ливерпуле" подтверждает интерес к молодому французскому вингеру, который обладает потенциалом стать достойным преемником звёздного египтянина в атаке мерсисайдцев.