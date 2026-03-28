Дата публикации: 28-03-2026 23:55

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан самым ценным игроком клуба в текущем сезоне, согласно отчету ESPN.

Норвежский форвард показывает впечатляющие результаты — 37 голов и результативных передач во всех соревнованиях, что является лучшим показателем не только в его команде, но и превосходит всех игроков Премьер-лиги минимум на 12 результативных действий.

Эксперты ESPN составили рейтинг самых ценных футболистов ведущих клубов АПЛ, учитывая не только индивидуальные качества игроков, но и их значение в тактической схеме команды. Для анализа были включены только те спортсмены, которые провели в этом сезоне не менее 900 минут в матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

В исследовании использовались данные, предоставленные аналитическими платформами Opta и Gradient Sports, что придает результатам дополнительную достоверность и объективность.

Холанд демонстрирует не только высокую результативность, но и важную роль в оборонительных и атакующих построениях «Манчестер Сити». Его выступления играют ключевую роль в успехах команды, делая его одним из наиболее значимых игроков как для клуба, так и для всего английского футбола в целом.

Таким образом, достижение Эрлинга Холанда подтверждает его статус одного из топ-футболистов современности, и его влияние на игру «горожан» неоценимо в контексте командной стратегии и общего успеха. ESPN оценивает такие показатели с учетом углубленного статистического анализа, что позволяет объективно выделить ключевых игроков лиги.