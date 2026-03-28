«Барселона» вправе рассчитывать на €143 тыс. от ФИФА из-за травмы Рафиньи

Дата публикации: 28-03-2026 23:56

Международная федерация футбола (ФИФА) будет обязана выплатить компенсацию футбольному клубу «Барселона» в связи с травмой нападающего Рафиньи. Это связано с тем, что срок восстановления футболиста превысит минимальный порог в 28 дней, установленный в рамках Программы защиты клубов. Об этом информирует издание Mundo Deportivo.

27 марта, в пятницу, «Барселона» официально объявила о том, что у 29-летнего Рафиньи диагностирована травма подколенного сухожилия на правом бедре. Сообщалось, что период восстановления футболиста рассчитан примерно на пять недель.

Согласно предоставленной информации, если Рафинья действительно вернётся на поле спустя пять недель, то есть в период с 28 по 29 апреля, каталонский клуб может рассчитывать на минимальную компенсацию от ФИФА в размере €143 836. При этом сумма возмещения будет расти с каждым дополнительным днём отсутствия игрока свыше этого срока.

Данная мера обеспечивает поддержку клубам, чьи игроки получают серьёзные травмы в результате международных матчей, помогая им смягчить финансовые потери из-за длительного отсутствия ключевых футболистов. Важно подчеркнуть, что Программа защиты клубов направлена на то, чтобы гарантировать справедливую компенсацию за период, в течение которого футболисты не могут принимать участие в играх из-за полученных во время выступлений за национальные сборные травм.