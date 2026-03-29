«Лейпциг» оценивает Диоманда в €100 млн - за вингера борются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 29-03-2026 00:01

«Лейпциг» намерен убедить своего крайнего нападающего Яна Диоманда остаться в команде ещё на один сезон. Вместе с тем клуб готов рассмотреть значительные предложения по продаже 19-летнего вингера. Об этом сообщил журналист Sky Sport Germany Филипп Хайнц в социальной сети X.

По данным источника, руководство «быков» оценило Диоманда в сумму около €100 млн и не планирует снижать эту цену. В клубе надеются, что высокая цена будет служить своеобразным отталкивающим фактором для потенциальных покупателей и позволит сохранить игрока.

Ранее СМИ сообщали об интересе к ивуарийскому футболисту со стороны таких известных клубов, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Эти команды рассматривают Диоманда как перспективного молодого игрока, способного усилить их атакующую линию.

В текущем сезоне Ян Диоманд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и сделав восемь результативных передач. Его действующий контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2030 года, что свидетельствует о серьёзных намерениях клуба по удержанию таланта.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно €75 млн, что ниже запрашиваемой клубом цены. Тем не менее, учитывая потенциал и статистику Диоманда, «Лейпциг» рассчитывает получить за своего игрока максимальную выгоду.