Дата публикации: 29-03-2026 00:03

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи был признан самым ценным игроком клуба в текущем сезоне Английской Премьер-лиги по версии ESPN.

В этом сезоне хавбек уже записал на свой счет 20 результативных действий, несмотря на то что ему приходилось играть не только на привычной позиции, но и в роли правого защитника.

Согласно мнению источника, Собослаи продемонстрировал высокий уровень игры во всех матчах, часто выручая команду важными голами, забитыми со штрафных ударов, а также великолепно исполняя стандарты. Он стал примером для своих партнеров и настоящим лидером команды.

ESPN составил рейтинг самых ценных футболистов ведущих клубов Премьер-лиги, учитывая не только индивидуальные качества игроков, но и их влияние на тактику и успех команды. В анализе рассматривались только те футболисты, которые провели на поле не менее 900 минут в матчах как Премьер-лиги, так и Лиги чемпионов в сезоне.

В исследовании использовались данные авторитетных аналитических платформ Opta и Gradient Sports, что позволило получить максимально объективную оценку вклада каждого игрока в результаты команды.

Доминик Собослаи продолжает развиваться и укреплять свои позиции в клубе, надёжно занимая ключевую роль в составе «Ливерпуля» и демонстрируя мастерство на самом высоком уровне. Его универсальность и способность адаптироваться к разным позициям делают его незаменимым игроком на поле. Подобные достижения подчеркивают, насколько важен он для успехов своей команды в этом сезоне.