Дата публикации: 29-03-2026 00:04

Туринский клуб «Ювентус» планирует укрепить свою полузащиту, подписав игрока «Сассуоло» – Исмаэля Коне. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» рассматривают Коне как ключевого футболиста, способного значительно улучшить качество игры в линии полузащиты уже в ближайшее время. Клуб «Нероверди» оценивает трансфер игрока примерно в 25-30 миллионов евро.

Исмаэль Коне является воспитанником канадского футбольного направления. В его профессиональной карьере значатся такие клубы, как «Монреаль Импэкт», «Уотфорд», «Марсель» и «Ренн». Также полузащитник представляет сборную Канады на международной арене. В текущем клубном сезоне Коне принял участие в 28 матчах и забил пять голов.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии Серии А, демонстрируя стремление улучшить свои позиции в турнирной гонке. Подписание такой фигуры, как Исмаэль Коне, может помочь команде достичь лучших результатов в ближайших матчах и повысить общую конкуренцию в составе.

Таким образом, трансфер полузащитника представляется как важный шаг для «Ювентуса» в рамках укрепления состава и достижения новых спортивных целей в сезоне.