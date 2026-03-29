Салах способен вернуться в «Рому» после ухода из «Ливерпуля»

Дата публикации: 29-03-2026 00:05

Фланговый нападающий Ливерпуля Мохамед Салах рассматривает возможность возвращения в итальянскую Рому после завершения сезона, когда его контракт с английским клубом истечёт. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации журналистов, египетский футболист может провести в Роме один сезон, отложив окончательное решение о своем будущем на более поздний срок. Напомним, что Салах уже выступал за Рому в период с 2015 по 2017 год, за это время он провел 83 матча во всех турнирах и набрал показатели 34 гола и 21 результативная передача.

В текущем сезоне 33-летний Мохамед Салах сыграл 34 матча за Ливерпуль во всех соревнованиях, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €30 миллионов.

Возвращение в Рому стало бы для Салаха своеобразным шагом назад к истокам карьеры и возможностью вновь проявить себя на поле в знакомой обстановке. При этом игрок сможет использовать сезон в Италии для принятия осознанного решения о дальнейшем развитии своей карьеры. Многие поклонники футбола следят за этой потенциальной сделкой с большим интересом, ведь Салах — один из самых ярких футболистов Ливерпуля и сборной Египта.

Его опыт и мастерство на поле остаются высоко востребованными, и потенциальное возвращение в Серии А может значительно усилить атакующую линию команды, основанной на тактической дисциплине и технике. Кроме того, сам игрок может получить дополнительный импульс в карьере благодаря знакомству с итальянским футболом и дружественной атмосферой в клубе, где он уже хорошо себя зарекомендовал.