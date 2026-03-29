Дэвид Бекхэм поделился мнением о шансах сборной Англии на чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 29-03-2026 00:07

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился своим мнением о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Честно говоря, считаю, что сейчас мы находимся в отличном положении — лучшем, какое только можно представить. В нашей команде есть множество молодых, одарённых футболистов, а также выдающийся капитан, который, по моему мнению, находится в лучшей форме за всю свою карьеру. Вместе с Гарри Кейном у нас действительно большой потенциал. Он — настоящий лидер, и я уверен, что Томас Тухель очень тщательно подходит к выбору состава и управлению командой. Такая внимательность к деталям крайне важна для сборной Англии, чтобы добиться успеха на этом мировом первенстве», — сообщил Бекхэм в интервью talkSPORT.

Чемпионат мира 2026 года запланирован на лето и будет проходить одновременно в трёх странах — США, Канаде и Мексике, что создаст уникальную атмосферу и масштабное спортивное событие на мировой арене.