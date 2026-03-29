«Бавария» стремится подписать защитника из «Челси»

Дата публикации: 29-03-2026 00:08

Мюнхенская "Бавария" намерена усилить свою оборонительную линию, подписав защитника лондонского "Челси" Джоша Ачимпонга, сообщает издание Bild.

Согласно информации источника, немецкий клуб внимательно наблюдал за футболистом в течение зимнего трансферного окна, и следующим летом планирует начать переговоры о его переходе. В это время лондонский клуб стремится укрепить правый фланг обороны, рассматривая вариант с приобретением Дживайро Рида из "Фейеноорда". Учитывая изобилие игроков в составе "синих", руководство готово обсудить возможную продажу Ачимпонга.

За текущий сезон Джош Ачимпонг сыграл в 24 матчах, в которых сумел отличиться двумя голами. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. Контракт спортсмена с "Челси" действует до лета 2029 года.

Стоит отметить, что потенциальный переход Ачимпонга в "Баварию" может значительно укрепить оборону немецкой команды, добавив конкуренцию на правом фланге. Футболист обладает хорошей скоростью и умением подключаться к атакам, что соответствует стилю игры мюнхенского клуба. В случае успешных переговоров и трансфера, "Бавария" получит ценное усиление на позицию защитника, что позволит команде более эффективно выступать в национальных и международных соревнованиях.