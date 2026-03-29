Футболисты «Манчестер Юнайтед» выражают глубокое уважение к Кэррику

Дата публикации: 29-03-2026 14:48

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик пользуется значительным уважением среди игроков и всего коллектива. Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл из издания The Athletic.

Согласно информации источника, Кэррик обладает высоким авторитетом в команде, и футболисты незамедлительно выполняют все его указания на тренировках. Важным фактором, который усиливает его влияние в коллективе, является молодость наставника — он по-прежнему способен продемонстрировать свои навыки на поле, включая исполнение штрафных ударов и технических элементов игры, что повышает доверие игроков.

В данный момент Манчестер Юнайтед занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 55 очков за сезон. Майкл Кэррик возглавляет команду с января этого года, когда он сменил на посту главного тренера Рубена Аморима. Его работа уже оценивается положительно, и клуб надеется на дальнейшее укрепление позиций под его руководством.