«Интер Майами» приступил к переговорам с Каземиро

Дата публикации: 29-03-2026 14:49

Клуб «Интер Майами» приступил к переговорам с 34-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Информация об этом была опубликована журналистом Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно заявлениям инсайдеров, бразильский хавбек выразил готовность сменить клуб и перейти в команду из МЛС. Вместе с тем, у Каземиро есть и другие предложения – из европейских лиг, а также из клуба Саудовской Аравии. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Аль-Иттихада».

Каземиро присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года и с тех пор является важным игроком команды. В текущем сезоне он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав две результативные передачи. Опыт и мастерство полузащитника оцениваются многими как ключевые для дальнейших успехов клуба.

Перемещение Каземиро в чемпионат США может стать важным событием как для самого игрока, так и для «Интер Майами», который стремится усилить свой состав и повысить уровень конкуренции в лиге. Обсуждения и окончательное решение по трансферу ожидаются в ближайшее время, что вызывает большой интерес у болельщиков и экспертов футбола.