Тренер сборной Португалии о величии Роналду: «Легендарный идол»

Дата публикации: 29-03-2026 14:52

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес поделился своими мыслями о значении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду для команды и его влиянии на мировую футбольную арену.

«Необходимо признать, что обсуждения вокруг Роналду всегда будут иметь место, ведь он – исключительный и легендарный идол, который полностью преобразил футбол. Даже в повседневных ситуациях, к примеру, в лифте, люди обсуждают либо погоду, либо Роналду.

У каждого человека своё восприятие Криштиану, которое зависит от того, каким его видят в конкретный момент. Главная ошибка – не учитывать его нынешнюю форму. После Евро говорили, что «Португалия не выиграла из-за Роналду». Но если мы завоюем Лигу наций, тут же появится вопрос: «Что будет с командой после того, как он завершит карьеру?»

Раньше я думал, что футболист завершает карьеру, когда тело перестает справляться, однако на самом деле решающую роль играет голова. А голова Роналду не приняла никакого решения уходить ни в 40, ни в 41 год. Игрок высокого уровня – это не только талант, но и крепкий дух, психологическая устойчивость и стабильность. Сегодня он уже не тот фланговый хавбек времен «Манчестер Юнайтед» и «Реала», а игрок на позиции центрфорварда, действующий преимущественно в штрафной площади. Мы во многом рассчитываем на него: он открывает нужные зоны и забивает важные голы.

Его статистика за последние три года в сборной впечатляет – 25 голов в 30 матчах, что является результатом ежедневной, упорной работы. Для меня важна именно его нынешняя игровая форма, опыт и отношение к делу, а решения должны приниматься на поле, а не в кабинетах», – подвёл итог Мартинес, чьи слова приводит издание The Guardian.