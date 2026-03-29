Marca раскрыла, на какие жертвы готов пойти Неймар, чтобы попасть в сборную Бразилии на ЧМ

Дата публикации: 29-03-2026 14:53

Нападающий «Сантоса» Неймар принял решение отказаться от участия в выездных матчах своей команды до лета 2026 года, чтобы повысить свои шансы попасть в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, футболист опасается повторного повреждения травмы, которую получил в прошлом году. В связи с этим он планирует снизить риски и сохранить здоровье, пропуская гостевые игры. Осталось всего семь домашних поединков, в которых Неймар намерен проявить себя и убедить главного тренера национальной команды Карло Анчелотти в своей готовности к турниру.

Напоминаем, что итальянский тренер объявит окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 18 мая. Ранее Анчелотти не включил Неймара в заявку на ближайшие товарищеские матчи, что вызвало активные обсуждения и споры в спортивных СМИ по всему миру.

Бразильский форвард известен своим мастерством и ключевой ролью в сборной, однако последняя травма заставила его пересмотреть подход к нагрузкам. Такое решение продиктовано желанием сохранить максимальную форму и здоровье для главного события футбольного года — чемпионата мира. Многие эксперты отмечают, что данный шаг Неймара — это попытка сделать всё возможное, чтобы не упустить шанс выступить за национальную команду на таком престижном турнире.