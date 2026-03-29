Украинский телеканал обнародовал зарплату тренера Сергея Реброва после поражения от Швеции

Дата публикации: 29-03-2026 14:54

Стали известны новые подробности о зарплате главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Согласно информации украинского «Телеканал 24», наставник национальной команды получает около 1,25 миллиона евро в год. Эта сумма формируется из двух частей: часть зарплаты оплачивается беттинговым спонсором за использование имиджевых прав Реброва, а оставшаяся часть поступает от Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Начиная с 2024 года, помимо тренерской работы, Сергей Ребров занимает также пост вице-президента УАФ. Это существенно увеличивает его общий доход — теперь он достигает примерно 1,5 миллиона евро в год. Контракт специалиста с национальной сборной рассчитан до 2026 года, что гарантирует ему стабильное финансовое вознаграждение в ближайшие годы.

Стоит напомнить, что недавно сборная Украины покинула плей-офф отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года, уступив команде Швеции со счётом 1:3.

Таким образом, несмотря на неудачу на международной арене, Сергей Ребров сохраняет высокую позицию в футбольной структуре страны и продолжает получать солидную зарплату, совмещая тренерскую работу с административной деятельностью в Украинской ассоциации футбола.