Фабрицио Романо подтвердил старт переговоров между «Барселоной» и Алессандро Бастони

Дата публикации: 29-03-2026 14:55

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своих социальных сетях, что «Барселона» начала переговоры с представителями защитника итальянского клуба «Интер» — Алессандро Бастони — по поводу личных условий контракта и уровня заработной платы игрока.

Переговорный процесс стартовал всего несколько дней назад. Пока что клубы не вступают в прямой диалог между собой, и заключение сделки в ближайшее время не ожидается. «Интер» также ещё не озвучил конкретной суммы, за которую готов расстаться с одним из своих ключевых защитников.

Ранее различные источники сообщали, что «Барселона» уже на протяжении нескольких месяцев считает Алессандро Бастони своим приоритетным трансферным вариантом для укрепления обороны команды.

В текущем сезоне итальянский защитник выступил в 35 матчах во всех турнирах, отличившись двумя забитыми голами и шестью результативными передачами, что подчеркивает его важную роль в «Интере». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бастони оценивается в 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что «Барселона», испытывающая потребность в усилении оборонительной линии, рассматривает данный трансфер как стратегическое приобретение. Учитывая качества и потенциал Бастони, а также его способность играть на высоком уровне в различных турнирах, такой переход мог бы значительно повысить уровень защиты каталонского клуба в предстоящих сезонах.