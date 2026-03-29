Палмер разочарован в «Челси» и планирует уйти из клуба летом

Дата публикации: 29-03-2026 14:56

Полузащитник «Челси» Коул Палмер испытывает всё большее разочарование в нынешней ситуации в лондонском клубе и готов рассмотреть предложения от других футбольных команд. По информации издания The Sun, заинтересованность в хавбеке проявляют такие гранды, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Реал». При этом руководство «Челси» оценивает Палмера в 150 миллионов фунтов стерлингов (примерно 172 миллиона евро).

Как сообщает источник, главной причиной недовольства Палмера стали тактические перемены в «Челси», которые, по его мнению, сократили его свободу действий на поле и ограничили игровое пространство. Ему также не хватает сотрудничества с нападающим Николасом Джексоном, который в данный момент выступает в аренде в «Баварии».

В текущем сезоне Коул Палмер провёл 25 матчей во всех соревнованиях, забив 10 голов и отдав три результативные передачи. Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2033 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 110 миллионов евро, что несколько ниже оценки клуба.

Таким образом, ситуация вокруг Палмера может привести к серьёзным трансферным движениям в летнее межсезонье, учитывая добрососедский интерес со стороны ведущих клубов Европы. Этот полузащитник стремится получить больше игрового времени и свободы на поле, чтобы раскрыть свой потенциал по максимуму и продолжить прогресс в своей карьере. Руководству «Челси» предстоит принять важное решение — удержать талантливого футболиста, либо пойти на серьёзные переговоры с заинтересованными командами, учитывая высокую стоимость игрока и его амбиции.