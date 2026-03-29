Юрген Клопп станет главным тренером «Реала» этим летом

Дата публикации: 29-03-2026 14:57

Французский журналист Франсуа Галлардо сообщил в социальных сетях, что Юрген Клопп с предстоящего лета станет главным тренером мадридского «Реала».

По данным источника, это решение было принято ещё в декабре, и контракт уже подписан. Причём результат нынешнего наставника команды Арбелоа не играет роли в данном вопросе.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе мадридского клуба к немецкому специалисту. Также в футбольных кругах обсуждают возможность назначения Клоппа в «Атлетико» Мадрид.

Юрген Клопп перестал работать тренером после ухода из «Ливерпуля». В «красных» он проработал 9 лет — с октября 2015 по январь 2024 года. За это время «Ливерпуль» трижды добирался до финала Лиги чемпионов УЕФА: в 2018, 2019 и 2022 годах. В сезоне 2018/2019 команда Клоппа набрала 97 очков в Премьер-лиге и заняла второе место — это третий по истории результат высшего дивизиона Англии и рекордное количество очков для команды, не завоевавшей титул.

На прощальном мероприятии, проведённом в честь ухода Клоппа из «Ливерпуля», тренер не смог сдержать слёз, что подчеркивает его искреннюю привязанность к клубу и его болельщикам.

Таким образом, переход Клоппа в мадридский «Реал» станет одним из самых обсуждаемых событий в футбольном мире предстоящего лета. Ожидается, что его опыт и стратегическое мастерство помогут испанскому клубу достичь новых высот в европейском и мировом футболе.