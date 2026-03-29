«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к приобретению Феррана Торреса у «Барселоны»

Дата публикации: 29-03-2026 14:58

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет серьёзный интерес к центральному нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Английский клуб с оптимизмом смотрит на возможность приобретения 26-летнего форварда. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Согласно информации источников, манкунианцы видят в Торресе перспективную замену для своего нападающего Джошуа Зиркзее. При этом отмечается, что возможный трансфер испанского игрока не будет зависеть от переговоров о будущем другого футболиста «Манчестер Юнайтед» – вингера Маркуса Рашфорда, который сейчас находится в аренде у «Барселоны».

В текущем сезоне Торрес выступил в 40 матчах во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 1 голевую передачу. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2027 года. По данным популярного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €50 млн.

Интерес «Манчестер Юнайтед» к Феррану Торресу обусловлен стремлением укрепить атакующую линию команды, учитывая, что руководство клуба рассматривает различные варианты для усиления состава. Торрес, обладающий отличной техникой и опытом выступлений на высоком уровне, может стать важным звеном в атакующем звене «Красных дьяволов». Также его приобретение поможет клубу повысить конкуренцию среди нападающих, что положительно скажется на общей результативности команды.

Стоит отметить, что испанский форвард уже успел проявить себя в европейских топ-клубах, и переход в английскую Премьер-лигу может стать для него новым этапом в карьере. Болельщики и эксперты футбола будут с интересом следить за развитием ситуации и потенциальным трансфером, который может оказать серьезное влияние на распределение сил в европейских чемпионатах и турнирах.