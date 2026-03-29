AS раскрывает позицию «Реала» по поводу будущего Лунина в команде

Дата публикации: 29-03-2026 14:59

Мадридский «Реал» регулярно получает предложения о трансфере вратаря Андрея Лунина. В клубе рассчитывают, что в ближайшие месяцы интерес к 27-летнему голкиперу только усилится. Тем не менее, руководство испанского гранда не планирует продавать футболиста в ближайшее время. Об этом сообщает издание AS.

По данным источника, сам Лунин не намерен покидать «Реал». Отмечается, что пребывание на скамейке запасных негативно сказалось на его игровой форме, однако ситуация может существенно измениться из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа, который выбыл из строя на несколько недель.

В текущем сезоне Лунин уже принял участие в пяти матчах во всех турнирах, при этом один из матчей он провел на ноль, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Текущее трудовое соглашение Андрея с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Таким образом, несмотря на некоторую конкуренцию за место в воротах и отсутствие постоянной игровой практики, Лунин остаётся важным элементом команды. Клуб верит, что с возвращением Куртуа и возможными изменениями в составе у игрока есть все шансы закрепиться в основном составе и доказать свою востребованность.