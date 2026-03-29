«Барселона» намерена предложить Левандовскому однолетний контракт с уменьшением зарплаты

Дата публикации: 29-03-2026 15:01

Клуб "Барселона" планирует предложить 37-летнему нападающему Роберту Левандовскому продлить контракт на один год, при этом значительно уменьшив его зарплату. Главным моментом в обсуждении будущего польского форварда станет предстоящая встреча игрока с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом. Об этом информирует источник Sport.es.

По данным издания, руководство сине-гранатовых рассчитывает получить ответ от футболиста к концу апреля либо в начале мая, чтобы все стороны смогли своевременно принять решение. Отмечается, что новая зарплата Левандовского по обновленному соглашению уменьшится почти на половину. Сам игрок чувствует себя в "Барселоне" комфортно и готов остаться в клубе, даже если его роль станет более вспомогательной.

В текущем сезоне Левандовский принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 16 голов и отдав три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

Стоит добавить, что предложение продлить контракт с уменьшением зарплаты связано с желанием клуба оптимизировать бюджет и сохранить в составе опытного и эффективного нападающего. В свою очередь Левандовский, несмотря на возраст, продолжает демонстрировать высокий уровень игры и выражает готовность адаптироваться к новым условиям, чтобы оставаться полезным для команды. Встреча с тренером Ханс-Дитером Фликом станет ключевым моментом для уточнения дальнейших планов и роли поляка в составе на следующий сезон. От решения Левандовского зависит, продолжит ли он выступать за "Барселону" или рассмотрит другие варианты в своей карьере.