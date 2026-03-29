«Барселона» рассматривает вариант обмена с участием Ольмо и Феррана для трансфера Бастони

Дата публикации: 29-03-2026 21:15

В клубе «Барселона» считают слишком высокой запрашиваемую сумму в €60-80 млн, которую «Интер» может потребовать за трансфер защитника Алессандро Бастони. В связи с этим каталонский клуб рассматривает возможность включения в сделку своих игроков, сообщает Sport.es.

По информации источника, «нерадзурри» интересуются полузащитником Даниэле Ольмо и нападающим Ферраном Торресом, однако оба футболиста не настроены покидать «Барселону».

Отмечается, что на данный момент обмен является сложным вариантом для сине-гранатовых. «Блауграна» необходимо более чётко выразить заинтересованность в Бастони, рассчитывать на готовность защитника перейти в другой клуб, а также найти согласие с «Интером» по стоимости трансфера, которая должна быть ниже первоначальных запросов миланской команды.

В этом сезоне Алессандро Бастони сыграл 35 матчей во всех соревнованиях, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его текущий контракт с «Интером» действует до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €70 млн.

Таким образом, «Барселона» продолжает искать оптимальные решения, чтобы усилить защиту команды, включая возможное использование игроков как части обмена в переговорах с итальянским клубом.